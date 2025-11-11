Milano 11:26
44.217 +0,73%
Nasdaq 10-nov
25.612 0,00%
Dow Jones 10-nov
47.369 +0,81%
Londra 11:26
9.870 +0,85%
Francoforte 11:26
23.980 +0,08%

Natural Gas (Amsterdam) a 31,02 euro per Megawatt-Ora alle 08:45

Energia, In breve, Finanza
Natural Gas (Amsterdam) a 31,02 euro per Megawatt-Ora alle 08:45
Prezzo del Gas Naturale TTF su mercato Amsterdam a 31,02 euro/MWH alle 08:45.
Condividi
```