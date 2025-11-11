Milano 16:32
44.370 +1,08%
Nasdaq 16:32
25.433 -0,70%
Dow Jones 16:32
47.526 +0,33%
Londra 16:32
9.892 +1,07%
Francoforte 16:32
24.086 +0,53%

Natural Gas (Amsterdam) a 31,06 euro per Megawatt-Ora alle 11:30

Energia, In breve, Finanza
Natural Gas (Amsterdam) a 31,06 euro per Megawatt-Ora alle 11:30
Prezzo del Gas Naturale TTF su mercato Amsterdam a 31,06 euro/MWH alle 11:30.
Condividi
```