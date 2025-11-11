Milano 16:32
New York: amplia il rialzo Robert Half
(Teleborsa) - Protagonista la società che svolge attività di reclutamento specializzato, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,29%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'S&P-500. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Robert Half rispetto all'indice di riferimento.


Lo scenario di breve periodo di Robert Half evidenzia un declino dei corsi verso area 26,29 USD con prima area di resistenza vista a 27,31. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 25,61.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
