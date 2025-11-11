New York: andamento rialzista per Atlassian

(Teleborsa) - Scambia in profit la società di software australiana
, che lievita del 2,11%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Nasdaq 100
, evidenzia un rallentamento del trend di Atlassian
rispetto all'indice dei titoli tecnologici USA
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Atlassian
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Atlassian
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 163,6 USD. Primo supporto a 160,6. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 158,7.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)