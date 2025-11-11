Milano 16:32
New York: andamento rialzista per Atlassian

(Teleborsa) - Scambia in profit la società di software australiana, che lievita del 2,11%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Nasdaq 100, evidenzia un rallentamento del trend di Atlassian rispetto all'indice dei titoli tecnologici USA, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Atlassian. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Atlassian evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 163,6 USD. Primo supporto a 160,6. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 158,7.

