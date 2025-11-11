Milano 17:35
44.439 +1,24%
Nasdaq 20:54
25.563 -0,19%
Dow Jones 20:54
47.933 +1,19%
Londra 17:35
9.900 +1,15%
Francoforte 17:35
24.088 +0,53%

New York: andamento sostenuto per Amgen

Migliori e peggiori
New York: andamento sostenuto per Amgen
(Teleborsa) - Seduta positiva per la società farmaceutica, che avanza bene dell'1,97%.

Il confronto del titolo con il Dow Jones, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Amgen rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Le implicazioni di breve periodo della compagnia farmaceutica statunitense sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 332,8 USD. Possibile una discesa fino al bottom 325,3. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 340,3.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```