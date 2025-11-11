New York: brillante l'andamento di DexCom

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il produttore di sistemi di monitoraggio del glucosio per diabetici
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,87%.
L'andamento di DexCom
nella settimana, rispetto al Nasdaq 100
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Analizzando lo scenario di DexCom
si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 55,84 USD. Prima resistenza a 56,99. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 55,27.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)