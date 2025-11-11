Milano 17:35
44.439 +1,24%
Nasdaq 20:54
25.563 -0,19%
Dow Jones 20:54
47.933 +1,19%
Londra 17:35
9.900 +1,15%
Francoforte 17:35
24.088 +0,53%

Migliori e peggiori, In breve
New York: brillante l'andamento di Gilead Sciences
Seduta vivace oggi per la società biofarmaceutica americana, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,00%.
