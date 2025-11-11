Milano 17:35
44.439 +1,24%
Nasdaq 20:54
25.563 -0,19%
Dow Jones 20:54
47.933 +1,19%
Londra 17:35
9.900 +1,15%
Francoforte 17:35
24.088 +0,53%

New York: calo per ARM Holdings

Migliori e peggiori
New York: calo per ARM Holdings
(Teleborsa) - Si muove verso il basso la società tech inglese che progetta chip, con una flessione del 3,14%.

Lo scenario su base settimanale di ARM Holdings rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Lo status tecnico di ARM Holdings mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 146,8 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 153,1. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 143,6.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```