New York: calo per ARM Holdings

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la società tech inglese che progetta chip
, con una flessione del 3,14%.
Lo scenario su base settimanale di ARM Holdings
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo status tecnico di ARM Holdings
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 146,8 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 153,1. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 143,6.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)