New York: giornata negativa in Borsa per Enphase Energy

(Teleborsa) - Si muove in perdita la società di tecnologia energetica americana
, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,72% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Enphase Energy
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Enphase Energy
rispetto all'indice.
Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 30,63 USD. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 32,5. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 34,37.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)