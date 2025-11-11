Milano 16:33
44.346 +1,03%
Nasdaq 16:33
25.412 -0,78%
Dow Jones 16:33
47.519 +0,32%
Londra 16:33
9.890 +1,05%
Francoforte 16:33
24.074 +0,48%

New York: ingrana la marcia Viatris

New York: ingrana la marcia Viatris
(Teleborsa) - Effervescente la società farmaceutica, che scambia con una performance decisamente positiva del 4,35%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Viatris più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Le implicazioni di medio periodo di Viatris confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 10,76 USD con primo supporto visto a 10,34. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 10,07.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
