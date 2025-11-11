New York: movimento negativo per First Solar

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il produttore statunitense di pannelli fotovoltaici
, che presenta una flessione del 3,19% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di First Solar
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P-500
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il quadro tecnico di breve periodo di First Solar
mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 270,9 USD. Rischio di discesa fino a 259 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 282,9.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)