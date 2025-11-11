New York: movimento negativo per Teradyne

(Teleborsa) - Composto ribasso per la società che produce i tester di circuiti integrati
, in flessione del 3,35% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di Teradyne
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P-500
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 181,9 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 175,4. L'equilibrata forza rialzista di Teradyne
è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 188,3.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)