Milano 17:35
44.439 +1,24%
Nasdaq 20:55
25.566 -0,18%
Dow Jones 20:55
47.935 +1,20%
Londra 17:35
9.900 +1,15%
Francoforte 17:35
24.088 +0,53%

New York: movimento negativo per Teradyne
(Teleborsa) - Composto ribasso per la società che produce i tester di circuiti integrati, in flessione del 3,35% sui valori precedenti.

Lo scenario su base settimanale di Teradyne rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P-500. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 181,9 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 175,4. L'equilibrata forza rialzista di Teradyne è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 188,3.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
