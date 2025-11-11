Milano 17:35
New York: nuovo spunto rialzista per Gilead Sciences

(Teleborsa) - Balza in avanti la società biofarmaceutica americana, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,00%.

Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, si nota che Gilead Sciences mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -0,29%, rispetto a -1,49% dell'indice dei titoli tecnologici USA).


Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Gilead Sciences. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Gilead Sciences evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 123,1 USD. Primo supporto a 119,4. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 117,1.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
