New York: nuovo spunto rialzista per Gilead Sciences

(Teleborsa) - Balza in avanti la società biofarmaceutica americana
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,00%.
Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100
, su base settimanale, si nota che Gilead Sciences
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -0,29%, rispetto a -1,49% dell'indice dei titoli tecnologici USA
).
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Gilead Sciences
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Gilead Sciences
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 123,1 USD. Primo supporto a 119,4. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 117,1.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)