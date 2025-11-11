Milano 17:35
44.439 +1,24%
Nasdaq 20:55
25.566 -0,18%
Dow Jones 20:55
47.935 +1,20%
Londra 17:35
9.900 +1,15%
Francoforte 17:35
24.088 +0,53%

New York: nuovo spunto rialzista per T-Mobile US

Migliori e peggiori
New York: nuovo spunto rialzista per T-Mobile US
(Teleborsa) - Avanza la compagnia telefonica mobile statunitense, che guadagna bene, con una variazione del 2,75%.

Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, si nota che T-Mobile US mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,04%, rispetto a -2,17% dell'indice dei titoli tecnologici USA).


Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 208,7 USD. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 213,2. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 217,6.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```