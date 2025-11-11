Milano 17:35
44.439 +1,24%
Nasdaq 20:55
25.566 -0,18%
Dow Jones 20:55
47.935 +1,20%
Londra 17:35
9.900 +1,15%
Francoforte 17:35
24.088 +0,53%

New York: nuovo spunto rialzista per T-Mobile US

Migliori e peggiori, In breve
New York: nuovo spunto rialzista per T-Mobile US
Punta con decisione al rialzo la performance della compagnia telefonica mobile statunitense, con una variazione percentuale del 2,75%.
Condividi
```