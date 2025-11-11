Milano 17:35
44.439 +1,24%
Nasdaq 20:56
25.567 -0,18%
Dow Jones 20:56
47.935 +1,20%
Londra 17:35
9.900 +1,15%
Francoforte 17:35
24.088 +0,53%

New York: performance negativa per Eaton

Migliori e peggiori, In breve
Ribasso composto e controllato per l'azienda attiva nella gestione intelligente dell'energia, che presenta una flessione del 3,01% sui valori precedenti.
