Milano 16:33
44.346 +1,03%
Nasdaq 16:33
25.412 -0,78%
Dow Jones 16:33
47.519 +0,32%
Londra 16:33
9.890 +1,05%
Francoforte 16:33
24.074 +0,48%

New York: performance negativa per Hewlett Packard Enterprise

Migliori e peggiori, In breve
New York: performance negativa per Hewlett Packard Enterprise
Ribasso composto e controllato per la società specializzata nello sviluppo di soluzioni e servizi IT per le aziende, che presenta una flessione del 3,22% sui valori precedenti.
