New York: positiva la giornata per Johnson & Johnson

(Teleborsa) - Bene la multinazionale americana che produce farmaci e prodotti per la cura personale
, con un rialzo del 2,09%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Johnson & Johnson
più pronunciata rispetto all'andamento del Dow Jones
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Tecnicamente, Johnson & Johnson
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 193,7 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 190. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 197,3.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)