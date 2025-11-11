New York: positiva la giornata per Take-Two Interactive Software

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il distributore globale di videogiochi
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,77%.
La tendenza ad una settimana di Take-Two Interactive Software
è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Take-Two Interactive Software
, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 235,4 USD. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 243,6. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 230,2.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)