New York: preme sull'acceleratore Devon Energy

(Teleborsa) - Rialzo per la società attiva nell'esplorazione e produzione di petrolio e gas naturale, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,55%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'S&P-500. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Devon Energy rispetto all'indice di riferimento.


Allo stato attuale lo scenario di breve di Devon Energy rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 35,99 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 34,52. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 37,46.

