Milano 17:35
44.439 +1,24%
Nasdaq 20:56
25.567 -0,18%
Dow Jones 20:56
47.935 +1,20%
Londra 17:35
9.900 +1,15%
Francoforte 17:35
24.088 +0,53%

New York: rally per Moderna

Brillante rialzo per la società americana di biotecnologia, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,48%.
