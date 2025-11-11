New York: risultato positivo per Diamondback Energy

(Teleborsa) - Seduta positiva per il produttore americano di petrolio e gas naturale
, che avanza bene del 3,00%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Diamondback Energy
rispetto all'indice di riferimento.
L'esame di breve periodo di Diamondback Energy
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 150,5 USD e primo supporto individuato a 146,2. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 154,7.
