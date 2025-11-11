Milano 17:35
44.439 +1,24%
Nasdaq 20:56
25.567 -0,18%
Dow Jones 20:56
47.935 +1,20%
Londra 17:35
9.900 +1,15%
Francoforte 17:35
24.088 +0,53%

New York: risultato positivo per Diamondback Energy

Migliori e peggiori
New York: risultato positivo per Diamondback Energy
(Teleborsa) - Seduta positiva per il produttore americano di petrolio e gas naturale, che avanza bene del 3,00%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Diamondback Energy rispetto all'indice di riferimento.


L'esame di breve periodo di Diamondback Energy classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 150,5 USD e primo supporto individuato a 146,2. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 154,7.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```