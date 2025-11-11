Milano 16:33
44.346 +1,03%
Nasdaq 16:33
25.412 -0,78%
Dow Jones 16:33
47.519 +0,32%
Londra 16:33
9.890 +1,05%
Francoforte 16:33
24.074 +0,48%

New York: scambi al rialzo per Merck

Migliori e peggiori
New York: scambi al rialzo per Merck
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la società chimico-farmaceutica, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,36%.

Comparando l'andamento del titolo con il Dow Jones, su base settimanale, si nota che Merck mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +7,65%, rispetto a +0,24% dell'indice americano).


Allo stato attuale lo scenario di breve di Merck rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 89,37 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 87,75. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 90,99.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```