New York: scambi al rialzo per Merck

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la società chimico-farmaceutica
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,36%.
Comparando l'andamento del titolo con il Dow Jones
, su base settimanale, si nota che Merck
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +7,65%, rispetto a +0,24% dell'indice americano
).
Allo stato attuale lo scenario di breve di Merck
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 89,37 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 87,75. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 90,99.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)