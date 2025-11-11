Milano 17:35
44.439 +1,24%
Nasdaq 20:57
25.560 -0,20%
Dow Jones 20:57
47.935 +1,20%
Londra 17:35
9.900 +1,15%
Francoforte 17:35
24.088 +0,53%

New York: scambi al rialzo per Teleflex

(Teleborsa) - Seduta positiva per il produttore di dispositivi medici monouso, che avanza bene del 3,74%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Teleflex, che fa peggio del mercato di riferimento.


Il quadro tecnico di Teleflex segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 109,1 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 113,8. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 106,2.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
