New York: scambi al rialzo per Teleflex

(Teleborsa) - Seduta positiva per il produttore di dispositivi medici monouso
, che avanza bene del 3,74%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Teleflex
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il quadro tecnico di Teleflex
segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 109,1 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 113,8. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 106,2.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)