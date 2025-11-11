New York: si concentrano le vendite su Lam Research

(Teleborsa) - Retrocede il fornitore di apparecchiature utilizzate dall'industria dei semiconduttori
, con un ribasso del 3,26%.
Il movimento di Lam Research
, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento dell'S&P-500
, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.
L'esame di breve periodo di Lam Research
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 163,4 USD e primo supporto individuato a 159,7. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 167,1.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)