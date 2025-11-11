Milano 16:34
44.341 +1,01%
Nasdaq 16:34
25.405 -0,81%
Dow Jones 16:34
47.507 +0,29%
Londra 16:34
9.889 +1,04%
Francoforte 16:33
24.074 +0,48%

New York: si concentrano le vendite su Lam Research

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Retrocede il fornitore di apparecchiature utilizzate dall'industria dei semiconduttori, con un ribasso del 3,26%.

Il movimento di Lam Research, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento dell'S&P-500, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.


L'esame di breve periodo di Lam Research classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 163,4 USD e primo supporto individuato a 159,7. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 167,1.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
