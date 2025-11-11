New York: si concentrano le vendite su Lam Research

fornitore di apparecchiature utilizzate dall'industria dei semiconduttori

(Teleborsa) - Retrocede il, con un ribasso del 3,26%.Il movimento di, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento dell', rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.L'esame di breve periodo diclassifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 163,4 USD e primo supporto individuato a 159,7. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 167,1.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)