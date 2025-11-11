Milano 17:35
44.439 +1,24%
Nasdaq 20:58
25.557 -0,21%
Dow Jones 20:58
47.932 +1,19%
Londra 17:35
9.900 +1,15%
Francoforte 17:35
24.088 +0,53%

New York: su di giri Devon Energy

New York: su di giri Devon Energy
Protagonista la società attiva nell'esplorazione e produzione di petrolio e gas naturale, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,55%.
