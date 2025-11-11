"Open Fiber la scelta che ti premia” nella provincia di Trento

(Teleborsa) - La fibra ottica diarriva in diversi comuni della provincia di Trento. Famiglie, professionisti e imprese possono già accedere alla migliore connettività disponibile sul mercato, da oggi con una opportunità in più: vincere un buono regalo grazie all’iniziativa “Open Fiber la scelta che ti premia”. Tutti gli utenti residenziali di Ala, Aldeno, Calliano, Comano Terme, Isera, Levico Terme, Madruzzo, San Michele all'Adige, Vallelaghi che attiveranno una connessione ultraveloce attraverso gli operatori partner di Open Fiber entro il 31 gennaio 2026, infatti, potranno ricevere un voucher di 100 euro da convertire in un Buono Regalo Amazon.it, una gift card di MediaWorld o in un buono carburante. Il termine ultimo per la richiesta dei premi è fissato al 31 marzo 2026.La reteoggi disponibile nei 9 comuni sopraelencati raggiunge oltre 23.440 unità immobiliari attraverso la tecnologia FTTH (Fiber-to-the-home, la fibra ottica stesa fino all’interno degli edifici), unica soluzione in grado di garantire velocità di connessione fino a 2,5 Gigabit al secondo. Si tratta di un investimento strategico per la digitalizzazione del territorio che non grava sul bilancio del Comune. L’infrastruttura tecnologica, infatti, è stata finanziata con fondi regionali e statali nell’ambito del Piano Banda Ultra Larga (BUL) gestito da Infratel Italia, società del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con il coordinamento della Provincia Autonoma di Trento. La nuova rete è e resterà di proprietà pubblica.e al progetto di cablaggio di Open Fiber, diversi comuni delle province di Trento oggi sono dotati di una rete ultra broadband in grado di erogare volumi di traffico dati sempre maggiori, consentendo di fare un uso veloce e abilitante dei collegamenti per lo smart working, lo streaming dei contenuti in HD, gli acquisiti online e l’accesso ai servizi da remoto della Pubblica amministrazione", afferma Maurizio Bua, Regional Manager di Open Fiber nella Provincia di Trento.