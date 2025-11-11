Parigi: nuovo spunto rialzista per LVMH

(Teleborsa) - Avanza la holding francese
, che guadagna bene, con una variazione dell'1,89%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del CAC40
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a LVMH
rispetto all'indice di riferimento.
Le implicazioni di breve periodo della multinazionale del lusso
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 633 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 623,8. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 642,2.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)