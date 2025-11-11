Milano 11:26
44.217 +0,73%
Nasdaq 10-nov
25.612 0,00%
Dow Jones 10-nov
47.369 +0,81%
Londra 11:26
9.870 +0,85%
Francoforte 11:26
23.980 +0,08%

Parigi: risultato positivo per Hermes

Migliori e peggiori
Parigi: risultato positivo per Hermes
(Teleborsa) - Seduta positiva per la maison di moda francese, che avanza bene del 2,49%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Hermes più pronunciata rispetto all'andamento del CAC40. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


La situazione di medio periodo di Hermes resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 2.150,3 Euro. Supporto visto a quota 2.114,3. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 2.186,3.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```