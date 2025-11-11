Parigi: risultato positivo per Hermes

(Teleborsa) - Seduta positiva per la maison di moda francese
, che avanza bene del 2,49%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Hermes
più pronunciata rispetto all'andamento del CAC40
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
La situazione di medio periodo di Hermes
resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 2.150,3 Euro. Supporto visto a quota 2.114,3. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 2.186,3.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)