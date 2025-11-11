Milano
Martedì 11 Novembre 2025, ore 11.43
Parigi: scambi al rialzo per Hermes
Migliori e peggiori
,
In breve
11 novembre 2025 - 09.50
Balza in avanti la
maison di moda francese
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,49%.
Titoli e Indici
Hermes International
+2,92%
