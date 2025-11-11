Milano 11:27
44.213 +0,72%
Nasdaq 10-nov
25.612 0,00%
Dow Jones 10-nov
47.369 +0,81%
Londra 11:27
9.869 +0,84%
Francoforte 11:27
23.981 +0,09%

Petrolio a 59,76 dollari alle 08:30

Energia, In breve, Finanza
Petrolio a 59,76 dollari alle 08:30
Prezzo del greggio Wti a 59,76 dollari per barile alle 08:30.
Condividi
```