Piazza Affari: accelera Pharmanutra

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per il produttore di complementi nutrizionali e dispositivi medici, che tratta in rialzo dell'8,73%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Pharmanutra rispetto all'indice di riferimento.


Il quadro tecnico di Pharmanutra segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 46,95 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 49,55. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 45,35.

