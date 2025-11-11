Piazza Affari: accelera Pharmanutra

produttore di complementi nutrizionali e dispositivi medici

FTSE Italia Mid Cap

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per il, che tratta in rialzo dell'8,73%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Il quadro tecnico disegnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 46,95 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 49,55. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 45,35.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)