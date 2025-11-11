Milano 16:34
44.341 +1,01%
Nasdaq 16:34
25.405 -0,81%
Dow Jones 16:34
47.507 +0,29%
Londra 16:34
9.889 +1,04%
Francoforte 16:34
24.067 +0,45%

Piazza Affari: acquisti a mani basse su Banca Ifis

Effervescente l'Istituto con sede a Venezia, che scambia con una performance decisamente positiva del 7,92%.
