Piazza Affari: andamento negativo per Fincantieri

(Teleborsa) - Rosso per il principale complesso cantieristico al mondo, che sta segnando un calo dell'1,93%.

La tendenza ad una settimana di Fincantieri è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 20,06 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 20,64. Il peggioramento di Fincantieri è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 19,8.

