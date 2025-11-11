Milano 11:27
Piazza Affari: andamento rialzista per Banca MPS

(Teleborsa) - Avanza l'istituto di Rocca Salimbeni, che guadagna bene, con una variazione del 2,52%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Monte Paschi evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Banca Monte dei Paschi rispetto all'indice.


Lo status tecnico di breve periodo dell'istituto Senese mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 8,455 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 8,279. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 8,631.

