Piazza Affari: balza in avanti Banco di Desio e della Brianza

(Teleborsa) - Bene la banca con sede a Desio
, con un rialzo del 2,14%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Banco di Desio e della Brianza
più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico dell'istituto di credito tricolore
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 8,173 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 8,013. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 8,333.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)