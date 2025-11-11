Milano 11:27
Piazza Affari: balza in avanti Banco di Desio e della Brianza

Piazza Affari: balza in avanti Banco di Desio e della Brianza
(Teleborsa) - Bene la banca con sede a Desio, con un rialzo del 2,14%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Banco di Desio e della Brianza più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Lo status tecnico dell'istituto di credito tricolore è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 8,173 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 8,013. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 8,333.

