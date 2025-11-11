Piazza Affari: balza in avanti OVS

(Teleborsa) - Scambia in profit il leader dell'abbigliamento in Italia
, che lievita dell'1,95%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap
, su base settimanale, si nota che OVS
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +0,87%, rispetto a -0,24% dell'indice delle società a media capitalizzazione
).
Il grafico a breve della società che commercializza i capi di abbigliamento per donna, uomo e bambino
mostra un trend moderatamente positivo con area di resistenza identificabile a quota 4,425 Euro e supporto stimato a quota 4,339. Le implicazioni tecniche propendono per un'evoluzione del trend al rialzo con primo ostacolo a quota 4,511.
