Milano 16:35
44.344 +1,02%
Nasdaq 16:35
25.409 -0,79%
Dow Jones 16:35
47.521 +0,32%
Londra 16:35
9.886 +1,01%
Francoforte 16:35
24.070 +0,46%

Piazza Affari: balza in avanti OVS

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Scambia in profit il leader dell'abbigliamento in Italia, che lievita dell'1,95%.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, si nota che OVS mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +0,87%, rispetto a -0,24% dell'indice delle società a media capitalizzazione).


Il grafico a breve della società che commercializza i capi di abbigliamento per donna, uomo e bambino mostra un trend moderatamente positivo con area di resistenza identificabile a quota 4,425 Euro e supporto stimato a quota 4,339. Le implicazioni tecniche propendono per un'evoluzione del trend al rialzo con primo ostacolo a quota 4,511.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
