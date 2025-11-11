Piazza Affari: balza in avanti OVS

leader dell'abbigliamento in Italia

(Teleborsa) - Scambia in profit il, che lievita dell'1,95%.Comparando l'andamento del titolo con il, su base settimanale, si nota chemantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +0,87%, rispetto a -0,24% dell').Il grafico a breve dellamostra un trend moderatamente positivo con area di resistenza identificabile a quota 4,425 Euro e supporto stimato a quota 4,339. Le implicazioni tecniche propendono per un'evoluzione del trend al rialzo con primo ostacolo a quota 4,511.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)