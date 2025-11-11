Milano 11:28
44.219 +0,74%
Nasdaq 10-nov
25.612 0,00%
Dow Jones 10-nov
47.369 +0,81%
Londra 11:28
9.870 +0,84%
Francoforte 11:28
23.982 +0,09%

Piazza Affari: brillante l'andamento di Credem

Migliori e peggiori
Piazza Affari: brillante l'andamento di Credem
(Teleborsa) - Seduta positiva per l'Istituto di credito, che avanza bene dell'1,95%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Credem rispetto all'indice di riferimento.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 14,73 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 14,47. L'equilibrata forza rialzista di il Credito Emiliano è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 14,99.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```