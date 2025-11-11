Milano 11:28
44.219 +0,74%
Nasdaq 10-nov
25.612 0,00%
Dow Jones 10-nov
47.369 +0,81%
Londra 11:28
9.870 +0,84%
Francoforte 11:28
23.982 +0,09%

Piazza Affari: brusca correzione per Sanlorenzo

Migliori e peggiori
Piazza Affari: brusca correzione per Sanlorenzo
(Teleborsa) - A picco ilproduttore di yacht e superyacht, che presenta un pessimo -4,17%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE Italia Mid Cap, evidenzia un rallentamento del trend di Sanlorenzo rispetto all'indice delle società a media capitalizzazione, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Sanlorenzo, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 28,2 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 29,6 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 27,65.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```