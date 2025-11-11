Piazza Affari: in acquisto Technoprobe

(Teleborsa) - Ottima performance per l'azienda attiva nel settore dei semiconduttori e della microelettronica
, che scambia in rialzo del 16,08%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Technoprobe
più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo scenario tecnico di Technoprobe
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 9,89 Euro con area di resistenza individuata a quota 10,45. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 9,53.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)