Milano 16:35
44.344 +1,02%
Nasdaq 16:35
25.409 -0,79%
Dow Jones 16:35
47.521 +0,32%
Londra 16:35
9.886 +1,01%
Francoforte 16:35
24.070 +0,46%

Piazza Affari: in calo NewPrinces

Piazza Affari: in calo NewPrinces
Ribasso composto e controllato per il gruppo agroalimentare italiano, che presenta una flessione del 2,21% sui valori precedenti.
