Piazza Affari: Inwit scende verso 8,457 Euro
(Teleborsa) - In forte ribasso la società italiana che opera nel settore delle infrastrutture per le telecomunicazioni elettroniche, che mostra un -8,58%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Inwit, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo status tecnico di Inwit mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 8,457 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 8,787. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 8,283.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
