Piazza Affari: Inwit scende verso 8,457 Euro

(Teleborsa) - In forte ribasso la società italiana che opera nel settore delle infrastrutture per le telecomunicazioni elettroniche
, che mostra un -8,58%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Inwit
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo status tecnico di Inwit
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 8,457 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 8,787. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 8,283.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)