Milano 11:28
44.219 +0,74%
Nasdaq 10-nov
25.612 0,00%
Dow Jones 10-nov
47.369 +0,81%
Londra 11:28
9.870 +0,84%
Francoforte 11:28
23.982 +0,09%

Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Avio

Migliori e peggiori, Spazio
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per l'azienda aerospaziale italiana, in guadagno del 2,40% sui valori precedenti.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Avio, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo scenario di breve periodo di Avio evidenzia un declino dei corsi verso area 28,62 Euro con prima area di resistenza vista a 30,72. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 27,33.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
