Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Avio

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per l'azienda aerospaziale italiana
, in guadagno del 2,40% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Avio
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario di breve periodo di Avio
evidenzia un declino dei corsi verso area 28,62 Euro con prima area di resistenza vista a 30,72. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 27,33.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)