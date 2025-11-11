Piazza Affari: positiva la giornata per Safilo

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del produttore di occhiali da sole e da vista
, con una variazione percentuale del 2,31%.
Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Safilo
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Tecnicamente, la big dell'occhialeria
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 1,877 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 1,833. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 1,921.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)