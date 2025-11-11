Milano 11:29
44.217 +0,73%
Nasdaq 10-nov
25.612 0,00%
Dow Jones 10-nov
47.369 +0,81%
Londra 11:29
9.868 +0,83%
Francoforte 11:29
23.981 +0,09%

Piazza Affari: positiva la giornata per Safilo

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del produttore di occhiali da sole e da vista, con una variazione percentuale del 2,31%.

Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Safilo rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Tecnicamente, la big dell'occhialeria è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 1,877 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 1,833. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 1,921.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
