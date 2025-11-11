Piazza Affari: risultato positivo per BFF Bank

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la banca attiva nel factoring pro-soluto di crediti commerciali verso la pubblica amministrazione
, che tratta in utile del 3,18% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di BFF Bank
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso BFF Bank
rispetto all'indice.
La tendenza di breve di BFF Bank
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 11,56 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 11,18. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 11,94.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)