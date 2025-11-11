Milano 11:29
Migliori e peggiori
Piazza Affari: risultato positivo per BFF Bank
(Teleborsa) - Rialzo marcato per la banca attiva nel factoring pro-soluto di crediti commerciali verso la pubblica amministrazione, che tratta in utile del 3,18% sui valori precedenti.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di BFF Bank evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso BFF Bank rispetto all'indice.


La tendenza di breve di BFF Bank è in rafforzamento con area di resistenza vista a 11,56 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 11,18. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 11,94.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
