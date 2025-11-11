Milano 16:35
Piazza Affari: rosso per Leonardo

Migliori e peggiori, Industria
Piazza Affari: rosso per Leonardo
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la Holding italiana nei settori dell'aeronautica, che presenta una flessione dell'1,91% sui valori precedenti.

La tendenza ad una settimana di Leonardo è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE MIB. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 49,31 Euro. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 50,37. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 51,43.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
