Piazza Affari: scambi al rialzo per Moncler

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per l'azienda nota per i piumini
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,09%.
Il confronto del titolo con il FTSE MIB
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Moncler
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Le implicazioni di breve periodo dell'azienda tessile italiana specializzata in abbigliamento invernale
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 58,2 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 56,86. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 59,54.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)