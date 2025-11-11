Milano 11:29
44.217 +0,73%
Nasdaq 10-nov
25.612 0,00%
Dow Jones 10-nov
47.369 +0,81%
Londra 11:29
9.868 +0,83%
Francoforte 11:29
23.981 +0,09%

Piazza Affari: scambi in positivo per Cementir

(Teleborsa) - Scambia in profit la società cementiera, che lievita del 3,31%.

Lo scenario su base settimanale di Cementir rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Il quadro tecnico del gruppo cementiero suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 15,33 Euro con tetto rappresentato dall'area 15,77. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 15,03.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
