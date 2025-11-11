Milano 16:35
44.344 +1,02%
Nasdaq 16:35
25.409 -0,79%
Dow Jones 16:35
47.521 +0,32%
Londra 16:36
9.884 +0,99%
Francoforte 16:35
24.070 +0,46%

Piazza Affari: scambi negativi per Piaggio

Composto ribasso per la big delle due ruote, in flessione dell'1,96% sui valori precedenti.
