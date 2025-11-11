Milano 11:30
44.217 +0,73%
Nasdaq 10-nov
25.612 0,00%
Dow Jones 10-nov
47.369 +0,81%
Londra 11:30
9.868 +0,82%
Francoforte 11:29
23.981 +0,09%

Piazza Affari: scatto rialzista per Banca Ifis

(Teleborsa) - Brilla l'Istituto con sede a Venezia, che passa di mano con un aumento del 4,87%.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, si nota che Banca Ifis mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +6,26%, rispetto a -0,23% dell'indice delle società a media capitalizzazione).


L'esame di breve periodo della banca tricolore classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 24,52 Euro e primo supporto individuato a 23,4. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 25,64.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
