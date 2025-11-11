Piazza Affari: scatto rialzista per Banca Ifis

(Teleborsa) - Brilla l'Istituto con sede a Venezia
, che passa di mano con un aumento del 4,87%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap
, su base settimanale, si nota che Banca Ifis
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +6,26%, rispetto a -0,23% dell'indice delle società a media capitalizzazione
).
L'esame di breve periodo della banca tricolore
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 24,52 Euro e primo supporto individuato a 23,4. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 25,64.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)